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  3. 24 Aralık 2018 16:17

Emniyet'ten AVM'lere denetim

Türkiye'de bulunan 81 ildeki tüm AVM'ler başmüfettişler tarafından denetlenecek.

Emniyet'ten AVM'lere denetim
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Türkiye'deki tüm alışveriş merkezleri (AVM), yaklaşan yılbaşı nedeniyle 1 hafta boyunca polis başmüfettişleri tarafından denetlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan yılbaşı nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişleri tarafından denetim yapılacak.

24-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak denetimlerde, AVM'lerde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği kontrol edilecek.

DHA

egm , avm , polis , başmüfettiş
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