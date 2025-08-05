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Emniyet'ten gündemi sarsan sahte e-imza iddiasına yanıt

Emniyet'ten gündemi sarsan sahte e-imza iddiasına yanıt
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Emniyet Genel Müdürlüğü, bir başkomiserin sahte e-imzasının kopyalanarak işlem yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, sahte e-imza ile herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu tespit edilmediği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir başkomiserin e-imzasının kopyalanarak işlem yapıldığı ve adli kontrol kararlarının kaldırıldığı iddialarına ilişkin, e-imzanın sahte kimlik kartı ve sahte evraklar kullanılarak personelin bilgisi dışında sahte olarak üretildiğini, sahte e-imza ile herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu tespit edilmediğini açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan e-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Kurum tarafından üretilen bu e-imza, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi Üzerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bahsedildiği gibi e-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Dış bağlantıya kapalıdır ve narkotik sistemlerine, sistemin doğası gereği e-imza ile giriş yapılabilmesini mümkün değildir" denildi.

'BÖYLE BİR YETKİLERİ YOK'

Söz konusu sahte e-imzanın kopyalanmadığı belirtilerek, "İlgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir. Ayrıca sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında, müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır" denildi. 

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DHA

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Etiketler Emniyet Genel Müdürlüğü sahte e-imza başkomiser
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