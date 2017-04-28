Emniyet'ten ''hassas nokta'' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) FETÖ’yle bağlantılı oldukları iddiasıyla açığa alınan 9 bin 103 polis arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM Koruma Daire başkanlıkları ve Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli olan 95 polis de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilere suikast yapılacağı istihbaratının ardından kritik isimlerin görevden alındığı belirtildi.

Darbe girişiminin ardından FETÖ’nün Emniyet içerisinde yeniden yapılanmaya başladığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Örgütün Emniyet’ten sorumlu mahrem imamları ile sivil imamlarının ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmada, FETÖ’nün, deşifre olmamış kripto örgüt üyeleri üzerinden faaliyet yürütmeye başladığı belirlendi. Müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından FETÖ bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 bin 103 polis açığa alındı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilere yönelik suikast yapılacağı istihbaratının ardından çok kritik isimler görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınan polisler arasında güvenlik açısından büyük risk taşıyan noktalarda görevli olanlar da yer alıyor.

Emniyet'te açığa alınan polislerin tam listesi

TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI: 2’si rütbeli 36 polis açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Emniyet Amiri Halil Ürkmez, Komiser Murat Kayabaşı ile 34 polis memuru bulunuyor.

BAŞBAKANLIK KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI: 13 polis memuru açığa alındı.

HASSAS BÖLGELER KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, büyükelçilikler, resmi konutlar gibi ‘hassas bölge’ olarak nitelendirilen yerlerde görevli 27 polis açığa alındı. Bu polisler kritik noktalar ve çevrelerinde 24 saat hizmet veriyordu.

Açığa alınanlar arasında FETÖ ile mücadelenin merkezlerini oluşturan İstihbarat, Terör ve KOM birimlerinde görevde bulunan polislerin olması da dikkat çekti.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis Hasan Erkuş’un açığa alınanlar listesinde ismini görünce intihar ettiği öğrenildi.

Trafikte tartıştığı alkollü bir kişi vurarak öldürdüğü için yargılanan ve beraat eden eski İstanbul Emniyet müdür yardımcılarından Celal Yılmaz da açığa alınanlar listesinde.

19'U BEŞTEPE EKİBİNDEN

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Emniyet içerisinde başlatılan birçok soruşturmaya rağmen Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 19 polisin yeni açığa alınması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ailesini ve Cumhurbaşkanlığı’nı korumakla görevli ekibin içinde yer alan 3. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Kaya, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi, Emniyet Amiri Burak Kayar, Komiser Mehmet Bacaksız ve komiser yardımcıları Ali Eyüp, İbrahim Ceylan, Kenan Koç, Ergün Bozok, Halil İbrahim Çubuk ile 10 polis memuru FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle açığa alındı.