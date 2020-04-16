Emniyet'ten sokağa çıkma yasağı iddiasına yanıt geldi !

Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.