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Emniyet'ten sürücülere uyarı

Emniyet'ten sürücülere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

Etiketler emniyet sürücü uyarı
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