Emniyet'ten Taksim açıklaması: TNT kullanıldığı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıda TNT kullanıldığını duyurdu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de bombalı bir saldırı meydana geldi. Caddede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıda can kaybının 6, yaralı sayısının ise 53 olduğunu açıkladı. Saldırının olduğu bölgede açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise incelemeler sonrası yaralı sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.

KADIN BOMBACI YAKALANDI

İstanbul Taksim'i kana bulayan terörist gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

EMNİYET: TNT KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir" denildi.