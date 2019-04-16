AK Parti'den İmamoğlu için ''mazbata'' açıklaması
AK Parti'den İmamoğlu için ''mazbata'' açıklaması
Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: ''Sahte belgelerle...''
Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: ''Sahte belgelerle...''
İş arayanlara müjde ! 15 bin TL maaşla personel arıyorlar
İş arayanlara müjde ! 15 bin TL maaşla personel arıyorlar
İşte Maltepe'deki oy sayımında son durum
İşte Maltepe'deki oy sayımında son durum
TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK'ya tarihi çağrı
TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK'ya tarihi çağrı
Ev alacaklar dikkat ! Konut fiyatları endeksi açıklandı
Ev alacaklar dikkat ! Konut fiyatları endeksi açıklandı
AK Parti olağanüstü itiraz için YSK'ya başvurdu
AK Parti olağanüstü itiraz için YSK'ya başvurdu
Bir kentte alarm ! 1.300 kişi hastaneye başvurdu
Bir kentte alarm ! 1.300 kişi hastaneye başvurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Nisan 2019 16:49

Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: ''Sahte belgelerle...''

Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Mart yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Emniyet'ten yerel seçim açıklaması: ''Sahte belgelerle...''
A+ A-

Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Mart seçimlerine ilişkin, 'Kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir' açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerel seçimlere ilişkin resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir.

Bu çerçevede;

Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemelidir. Söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

seçim , kurum , sahte belge , emniyet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM