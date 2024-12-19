En başarılı siyasetçi anketinde liste altüst oldu

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yayımladığı "Türkiye Raporu" verilerinde en beğenilen siyasetçi sıralamasında dikkat çeken değişim...

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yayımladığı "Türkiye Raporu" verilerine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş en başarılı bulunan siyasetçi olurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki fark açıldı.

Araştırma kapsamında seçmene "Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların ise soruya "1=Çok başarısız, 10=Çok başarılı" şeklinde yanıt vermesi istendi.

Anket sonucuna göre, Mansur Yavaş 5,4 puanla 1. sırada yer aldı. Yavaş'ı 4,8 puanla Ekrem İmamoğlu, 4,7 ile Erdoğan, 4.0 ile Özgür Özel, 3,6 puan ile Devlet Bahçeli takip etti. Ankette en düşük puanı alan siyasetçi ise 2,3 ile Mahmut Arıkan oldu.

Diğer siyasetçilerin puan dağılımı ise şöyle:

Fatih Erbakan: 3,5

Ümit Özdağ: 3,4

Yavuz Ağıralioğlu: 3,3

Erkan Baş: 3,1

Muharrem İnce: 3,1

Müsavat Dervişoğlu: 2,8

Tülay Hatimoğulları Oruç: 2,5

Mahmut Arıkan: 2,3

Raporda, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Geçtiğimiz aylarda Abdullah Öcalan çıkışı ile gündeme oturan Devlet Bahçel’den sonra geçtiğimiz ay ile aynı şekilde 3,6. Birer puan fark ile Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ sıralanıyor. Özgür Özel geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geçmişti. Son aylarda ise fark Erdoğan lehine giderek açılıyor."