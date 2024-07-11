En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, en beğenilen bakanlar ve milletvekilleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. İşte zirvedeki Bakan ve Milletvekilleri...

ORC Araştırma, 1-7 Haziran tarihleri arasında 8 bin 920 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma şirketi, katılımcılara en başarılı buldukları bakan ve milletvekillerini sordu. "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adını verdi. Araştırmanın sonuçları şöyle: Ali Yerlikaya: Yüzde 47,8

Hakan Fidan: Yüzde 43,1

Osman Aşkın Bak: Yüzde 41,8

Mahinur Özdemir Göktaş: Yüzde 41,4

Abdulkadir Uraloğlu: Yüzde 40,6



En beğenilen milletvekilleri sıralamasında ise listenin başında yüzde 29 ile Ali Mahir Başarır yer aldı.



Araştırmanın sonuçları sırasıyla şu şekilde: Ali Mahir Başarır: Yüzde 29

Turhan Çömez: Yüzde 27,4

Mustafa Sarıgül: Yüzde 26,8

Osman Gökçek: Yüzde 26,3

Cemal Enginyurt: Yüzde 26, 1

Özlem Zengin: Yüzde 25,9

Mustafa Varank: Yüzde 25,3

Bülent Kaya: Yüzde 25,0

Mehmet Ali Çelebi: Yüzde 24,6

Kürşad Zorlu: Yüzde 23,5

Murat Emir: Yüzde 22.9

Sermet Atay: Yüzde 22,1

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yüzde 21,7

Mahmut Tanal: Yüzde 21,5

Pelin Yılık: Yüzde 20,8