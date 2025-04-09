En beğenilen belediye başkanları anketinin sonuçları açıklandı

ALF Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde yaptığı ''En beğenilen belediye başkanları'' anketinin sonuçlarını paylaştı. İlk sırada, 23 Mart'tan beri tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

ALF Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği ''Türkiye'nin Seçmen Panoraması'' adlı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" ve "En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları"nın belirlendiği çalışmada, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,8 oran ile 2. Sırada yer alırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yüzde 59,5 ile 3. sırada yer aldı.

Ankete göre 4. sırada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 58,9 ile yer alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yüzde 58,8 ile 5. sırada yer aldı.

Öte yandan yapılan ankette ilk 5’te CHP’li belediye başkanlarının olması dikkat çekti.

EN BEĞENİLEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI

En beğenilen ilk 10 ilçe belediye başkanının listede yerini aldığı çalışmada, AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ilk sıradaki yerini aldı. Listedeki diğer 9 belediye başkanı ise CHP'den seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yüzde 67,4 ile ikinci sıradaki yerini alırken, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise yüzde 56,9 ile üçüncü oldu.

Odunpazan Belediye Başkanı Kazım Kurt yüzde 56,4 ile 4. Sıraya yerleşirken, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yüzde 55,6 oranla 5. sırada yer aldı.

İŞTE ANKETİN SONUÇLARI: