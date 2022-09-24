En çok beğenilen ilçe belediye başkanı Gökhan Yüksel oldu

Sonar Araştırma, Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları anketinin sonuçlarını açıkladı. İstanbul'daki ilçelerde CHP'nin en beğenilen başkanı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel oldu.

Türkiye son dönemde 1 yıldan az bir süre kala 2023 seçimlerine odaklandı.

İktidar ve muhalefetin aday tartışmaları devam ederken anket şirketleri de art arda araştırmalarını yayınlıyor.

SONAR araştırma ise son çalışmasında yerel yönetimlere odaklandı.

Şirket, iktidar ve ana muhalefette siyaset yapan Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanlarını ve bu büyükşehirlerdeki ilçe başkanlarını ayrıca Türkiye genelinde ilçe başkanlarını araştırdı.

Araştırmada seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraati soruldu.

AK Partili en beğenilen büyükşehir belediye başkanı

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı.

Yüzde 55,7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50,4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49,1 ile 4. sıraya yerleşti.

İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde;

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

En beğenilen CHP'li büyükşehir belediye başkanı

Araştırmada CHP büyükşehir başkanlarının en beğenileni ise yüzde 60,2 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

Çerçioğlu'nu yüzde 52,4 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izlerken üçüncü sırayı yüzde 51,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

Ankette dördüncü sırayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek alırken sıralama şu şekilde devam etti;

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel en beğenilen başkan oldu

Araştırmada İstanbul'daki ilçelerde CHP'nin en beğenilen başkanı ise yüzde 59,8 ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel oldu.

Yüksel'i 56,3 ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 55,1 ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 53,4 ile Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt, 51,2 ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç takip etti.

İstanbul ilçelerinde AK Parti'nin en iyileri sıralaması

AK Parti'nin İstanbul'daki en beğenilen ilçe başkanı 66,3 ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu oldu.

Göksu'dan sonra ikinci sırayı 63,2 ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz alırken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yüzde 61,4 ile üçüncü oldu.

60,3 ile dördüncü sıraya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gelirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 5. sırada yer aldı.

İstanbul hariç en beğenilen CHP'li başkanlar;





İstanbul hariç en beğenilen AK Parti'li başkanlar;