En düşük emekli aylığı düzenlemesi için tarih belli oldu

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak.

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verisi sonrası SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,91 oranında zam almaya hak kazanmıştı. Böylece en düşük emekli aylığının 18 bin 938 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak 4 milyon vatandaşı ilgilendiren bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

AK Parti, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini yarın Meclis Başkanlığı'na sunacak.

Teklifle, işverenlere verilen asgari ücret desteği de 1270 TL'ye çıkarılacak.

Ayrıca site aidatlarına yapılacak artışları sınırlayan düzenleme de teklifte yer alıyor.