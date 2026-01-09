En düşük emekli aylığı düzenlemesi TBMM'ye geliyoır

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle 16 bin 881 TL'den 18 bin 938 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşına ek zam için yasa teklifi bugün TBMM'ye sunuluyor...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı da belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 olarak gerçekleşirken SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmişti. Buna göre en düşük emekli aylığının da 18 bin 938 TL'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

En düşük emekli maaşı ile geçim savaşı veren milyonlarca emekli bu rakama isyan ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığına zam için dün biraraya gelmişti.

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

Teklif, bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Söz konusu teklifte ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.