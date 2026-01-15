''En düşük emekli aylığı'' teklifi komisyondan geçti!

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 12,19 oranında zammı hak etmiş oldu. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den 18 bin 938 TL'ye yükselmesi hesaplanıyordu. Ancak Meclis'e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükselecek.

Komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Milletvekillerinin teklifin tümü üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı madde üzerinde CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin sunduğu değişiklik önergeleri reddedildi ve madde kabul edildi. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşimi kapattı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplarda olacak ?

SSK ve Bağkur emekli zammı ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar devam edecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bu tarihlerden önce yayınlanarak yürürlüğe girerse zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihler de şu şekilde olacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak Cumartesi

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak Pazar

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak Pazartesi

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak Salı

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak Çarşamba

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak Perşembe

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak Cuma

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak Cumartesi

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak Pazar

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak Pazartesi

DHA