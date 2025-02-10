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En düşük emekli maaşı alanlara fark ödemesi için tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı alanlara fark ödemesi için tarih belli oldu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin 11 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Düşük maaş alan emeklilere fark ödemesi 11 Şubat Salı günü yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin 11 Şubat tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Etiketler SGK emekli maaşı fark ödemesi
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