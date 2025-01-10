En düşük emekli maaşı ve asgari ücret teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme de yer alıyor. Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerini ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 11 maddeden oluştuğunu söyledi. Güler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan, Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin kararın Resmi Gazete de yayımlandığını hatırlattı ve 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Güler, siber güvenlik ile ilgili saldırıların günden güne arttığını ve bu nedenle Türkiye'nin ulusal milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Ülkemizin siber güvenlik alanında ön plana çıkarak, rol model olabilmesi için kapsamlı bir siber güvenlik çatı mevzuatının varlığı ve merkezi bir otoriterin etkin işleyişiyle doğrudan ilişkilidir. Geçtiğimiz yıl ülkemiz içerisinde uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirme neticesinde rol model ülke kategorisine yer almasına rağmen, gerçek anlamda çatı mevzuat özelliği teşkil edilecek kapsamlı bir, Siber Güvenlik Kanunu'na sahip olmadığını görüyoruz. Ve bu kanun teklifinde inşallah bu açığı da kapatmış olacağız. Bu nedenlerle farklı yapılar altında sürdürülmeye çalışılan siber güvenlik yaklaşımımızı yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya koyulmuş, ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur. Sunmuş olduğumuz kanun teklifi ile birlikte, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bunların bertaraf edilmesine yönelik madde var. Diğer bir madde, kamu kurumlarıyla birlikte kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin de artırılmasını hedefliyor" dedi.

Siber güvenlik ile ilgili eylem planlarının hayata geçirilmesi, güncel teknolojik gelişmelerin takibi, siber güvenlik süreçlerine entegrasyonu, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi için düzenleme, denetimlerin artırılacağını aktaran Güler, "Siber suçlara yönelik cezaların artırılması suretiyle caydırıcılığın sağlanması, ülkemizin güvenlikle ilgili politika ve stratejisini belirlemek üzere Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulması amaçlanmaktadır. Ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle ilgili tüm tarafların halk kurumlarının, kuruluşlarının güçlü bir iş birliği ve desteği de önem arz etmektedir" dedi.

'14 BİN 469 LİRALIK EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFİMİZDE YER ALIYOR'

Güler, asgari ücret ve en düşük emekli aylığına verilen desteklerin düzenlenmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de TBMM'ye sunduklarını söyledi. Güler, "Hazırlanan kanun teklifine, son dönemde vatandaşlardan gelen talepler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanması ve AYM'nin iptal kararlarını oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması amaçlanıyor. Yapılan bu teklifler içerisinde Genel Kurul görüşmeler esnasında yeniden değerlendirmek üzere çıkarttığımız bazı maddeler de var. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 TL olarak ödenen aylık rakamı malumunuz hafta içinde bakanlığımızda yaptığımız çalışmalarla belirlenmişti. 14 bin 469 lira olarak teklifimizde yer alıyor. Yine işverenlerin, iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları şartıyla; 2016 yılından 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde sağladığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı Ocak ayı ile Aralık ayı arasındaki dönemde işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde aylık bin TL asgari ücret desteği sağlanması teklifimizde yer almaktadır. Özellikle son dönemlerde terör örgütleri ve örgütlü suçlarla daha etkin mücadele etme ve suça konul edilmiş mal varlığı veya suçtan elde edilmiş mal varlığının yönetimi noktasında Tasarım Mevduat Sigorta Fonu'nun kayyımlık görevinde kullanılacağı bazı hak ve yetkilerini de yeniden düzenliyor ve teklifimizde yer veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Güler, temmuz ayında en düşük emekli aylığına verilen destekten 3 milyon 750 bin kişinin faydalandığını ve hazineye maliyetinin 33 milyar lira civarında olduğunu hatırlattı. Yapılacak olan yeni düzenlemeden 3 milyon 900 bin emeklinin faydalanabileceğini söyleyen Güler, maliyet analizinin yapılmadığını ekledi.

'KIRMIZI KARTI CHP'Lİ BELEDİYELERE GÖSTERSİN'

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Mersin'deki toplu açılışta iktidara kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Sayın Özel, kırmızı kart gösterecekse önce CHP'li belediyelere bir kırmızı kart göstersin. Önce şu İzmir'e bir göstersin. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan, İzmir Körfezi'nin adeta balıklar için, canlılar için yaşanmaz hale getiren şu belediyesine bir kırmızı kart göstersin. SGK borcunu ödeyemeyen, en sonunda duyduk ki artık maaşları da ödeyemiyor. Bu kartı göstersin de inandırıcılığını görelim. Yüksek düzeyli vaatlerini, ekonomik bilgilerini de şu İstanbul'da, Ankara'da bir göstersinler bilelim. İnsanlar herhalde sormaya çekiniyor. Bakın Ankara'da ve İstanbul'da, su faturaları 1 metre küp doğal gazdan daha pahalı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi suyun, 1 metre küp doğal gazdan daha fazla su bedeli ödenen bu belediyelere bir kırmızı kart göstersin de ondan sonra inandırıcılığını test etmiş olalım."

DHA