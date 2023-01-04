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En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme
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AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Etiketler en düşük emekli maaşı meclis
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