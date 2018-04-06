En Güzel 5 Antalya Oteli

Çeşme’nin En Güzel 5 Oteli

Ne zaman ki sörfçüler Alaçatı’yı keşfettiler, Çeşme’nin yıldızı daha çok parlamaya başladı. Aslında Çeşme, İzmirliler içim tam bir arka bahçe konumundaydı. Ancak yakın zamanda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Özellikle Ilıca, çoğu kişi tarafından ülkemizin Maldivleri olarak kabul ediliyor. Buranın turkuaz renkli pırıl pırıl denizi ve altın sarısı kumları, kıyı şeridini tam bir cennete çeviriyor. Kaliteli ve güzel çok sayıda Çeşme otelleri burada kumsala sıfır konumda. Deniz, güneş ve plaj arayışında olanlar için birçok erken rezervasyon imkanı bulunuyor. Bir de havayolu şirketlerinin rekabeti sayesinde ekonomik uçak bileti de bulmak da zor değil. Burada en fazla tercih edilen Çeşme otelleri içinden beşini tanıtmaya çalıştık. fulltrip.com’un Çeşme otelleri sayfası içerisinde birbirinden uygun fiyatlı tesisleri inceleyip size özel avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Radisson Blu Resort & Spa



Radisson Blu Resort & Spa, odadan çıktıktan sonra birkaç adımda masmavi ve berrak bir denize ve pırıl pırıl bir güneşe ulaşılabilecek ya da termal havuz, Türk hamamı ve saunada Spa kefi yaşanabilecek müthiş bir tesistir. Otelin bahçe veya deniz manzaralı 311 odası bulunuyor. Odalar, internet dahil çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Genel olarak tesisin birinci sınıf hizmetlerinde, dünyanın her yerindeki Radisson Blu otellerde geçerli “Evet yapabilirim” anlayışı hakim.

Sheraton Çeşme Hotel Resort & Spa



Ilıca Termal, ülkemizin en kıymetli şifalı su kaynaklarından biridir. Bilindiği gibi Spa, su ile gelen sağlık anlamına gelen Latince sanus per aquam ifadesinin bir kısaltmasıdır. Sheraton Çeşme Hotel Resort & Spa, konuklara gerçek bir Spa hizmeti sunuyor. Otel bünyesindeki termal havuzlar konuklara şifa dağıtıyor. Tesis 2013 yılında, dünyanın en iyi termal Spa’sı seçilmiş. Otel, talep eden konuklara, yüzde 40’lara varan oranda erken rezervasyon indirimi yapıyor.

Ilıca Otel Spa & Thermal Resort



Ilıca’nın eşsiz koylarından birinde yer alan Ilıca Otel Spa & Thermal Resort, yeniliklere açık ve modern bir yaklaşım segileyerek, konuklara mükemmel bir hizmet ve mükemmel bir konfor sunuyor. Tesiste 330 oda var. Kıyıda olmasına rağmen üç kapalı, üç de açık havuz bulunuyor. Ayrıca termal ve Spa merkezi olanakları mevcut. Bir de çocuklar için Aqua Toy City ve mini klüp bulunuyor.

Altın Yunus Resort & Thermal Hotel

Boyalık Mevkii Kalem Burnu’nda yer alan tesis, 140 bin metrekarelik çok geniş bir alana kurulu. 1974 yılından beri faaliyette olan tesis, ülkemizdeki en büyük tesislerden biri. 420’den fazla odası bulunan Altın Yunus Resort & Thermal Hotel, kendine ait bir marinaya sahiptir. ISO 9001 Kalite Belgesi olan tesisin termal havuzlarında ortalama 40 derecede şifalı termal sular kullanılıyor. Konuklar denize girmek için, 250 metreyi bulan mavi bayraklı plajı kullanıyor.

Boyalık Beach Hotel & Spa



Boyalık Mevkii’nde bulunan tesislerden biri de Boyalık Beach Hotel & Spa. Tesis hem huzurlu bir tatil hem de şifalı kaplıca sularından yararlanmak isteyenlere Spa hizmetleri veriyor. Beş yıldızlı tesis, konuklarına Çeşme’nin huzurunu yaşatmayı vadediyor. İnce kum plajının uzunluğu 120 metre. Tesiste 230 oda bulunuyor. Konukların her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı ilk edinen tesiste açık ve kapalı havuzların yanında bir de kapalı termal havuz var. Bugünlerde artan rekabet ile birlikte İzmir uçuşları için oldukça ekonomik uçak bileti bulmak mümkün.

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