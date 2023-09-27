Boşanma süreçlerinde uzlaşmanın önemine dair birçok insanın merak ettiği sorular var. Boşanma süreci tüm aile bireyleri için son derece zorlu bir sınav.

Eşler birbirlerine karşı hatta çocuklarına karşı bu süreçte agresif olabiliyor. Boşanma davasında eşler arasında ortak paydada buluşmak, uzlaşmak için neler yapmalı uzman boşanma avukatı İbrahim Yıldız’a sorduk.

Sizce Neden "En İyi Boşanma Avukatı Uzlaştırandır"?

"En İyi Boşanma Avukatı Uzlaştırandır" sözü benim de sık sık kullandığım sözlerden biridir. Boşanma davalarında uzlaşmanın önemi boşanma süreçlerinin hukuki yönünün yanı sıra insan ilişkileri ve duygusal boyutlarını da içermesinden kaynaklanır. Boşanma sadece bir hukuk sorunu değil, aynı zamanda aile içi ilişkilerin sona erdiği bir süreçtir. Bu nedenle, uzlaşma becerisi, bir boşanma avukatının en önemli yeteneklerinden biridir. Türk aile yapısına bakıldığı zaman eşler evlenirken birbirlerini tanımaya çok fırsatı olmadan aynı paydada buluşmadan evlenmektedir. Bu durumu sıklıkla boşanma davalarında görmekteyiz. Boşanma davası açılırken, duruşma sırasında veya karar sonrasında eşler birbirleri hakkında olmadık şeyler söyleyebiliyor. Bu yüzden davalar da uzayıp gidiyor. Oysa uzlaşmak he süreci hızlandıracak hem de eşlerin yeni hayat kurmalarına ve adapte olmalarına olanak sağlayacaktır.

Uzlaşma, Boşanma Sürecinin Hukuki Yönüne Nasıl Katkı Sağlar?

Uzlaşma, taraflar arasında anlaşmazlıkları çözmek için bir yol sunar. Uzlaşma boşanma davası açıldıktan sonra olabileceği gibi dava açılmadan önce de yapılabilmektedir. Bize gelen boşanma davası açmak isteyen müvekkillerimize öncelikle uzlaşarak anlaşmalı boşanma davası açmalarını tavsiye ediyoruz. Anlaşmalı boşanma davaları daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Bir boşanma avukatının bu süreçte uzlaşma becerisi, taraflar arasında diyalog kurabilme, ihtiyaçları anlayabilme ve adil bir anlaşmaya ulaşabilme yeteneği ile ölçülür. Her iki tarafın da kazandığı bir çözüm, uzun vadede daha sürdürülebilir bir sonuç doğurur.

Tarafların Bir Boşanma Avukatı Yardımıyla Uzlaşmalarını Teşvik Etmek İçin Hangi Yaklaşımları Kullanıyorsunuz?

Öncelikle tarafların duygusal durumlarını anlamak ve empati yapmak çok önemlidir. Her iki tarafın da ihtiyaçlarını ve endişelerini dinliyoruz. Ardından, tarafların haklarını ve yasal seçeneklerini net bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Hedefimiz, tarafların anlaşmalarını kendi istekleriyle yapmalarını teşvik etmektir. Bu nedenle, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak ve adil bir anlaşma sağlamak için uzlaştırma becerilerimizi kullanıyoruz.

Boşanma Avukatı Başarılı Bir Uzlaşma Sürecine Nasıl Liderlik Eder?

Başarılı bir uzlaşma süreci için boşanma avukatları, taraflar arasında güven ve saygı oluşturmalıdır. İyi bir iletişimci olmalı, tarafları duygusal olarak desteklemeli ve onları hukuki süreç hakkında bilgilendirmelidir. Aynı zamanda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için pazarlık becerilerini de kullanmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, amacımız sadece hukuki bir çözüm değil, aynı zamanda tarafların duygusal olarak daha sağlam bir temelde ilerlemelerini sağlamaktır. Boşanma sürecinde sadece maddiyata yüklenmek eşleri en çok yıpratan durumlardan biridir. Elbette her iki eşin de müvekkil olarak katıldığı toplantılar daha yararlı geçmektedir. Aksi halde elbette kendi müvekkilimiz lehine mücadele vermekteyiz.

Bir Avukatın "En İyi Boşanma Avukatı" Olabilmesi İçin Hangi Niteliklere Sahip Olması Gerektiğini Özetleyebilir Misiniz?

"En İyi Boşanma Avukatı," uzlaşma becerileri yüksek olan, empati yapabilen, iletişim yeteneği güçlü, hukuki bilgiye sahip ve tarafları adalet duygusuyla yönlendirebilen bir avukattır. Aynı zamanda, profesyonellik, dürüstlük ve gizliliğe saygı gibi etik değerlere de sadık kalmalıdır. Başarılı bir boşanma avukatı, taraflar arasında uzlaşma sağlama konusundaki yeteneğiyle tanınır ve en önemlisi, müvekkillerinin çıkarlarını korumak için elinden gelenin en iyisini yapar. Boşanma süreçleri hassas ve karmaşık olabilir, bu nedenle doğru boşanma avukatı seçmek çok önemlidir.