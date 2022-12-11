En iyi kadın voleybol kulüpleri sıralaması açıklandı
Eczacıbaşı, en iyi kadın voleybol kulüpleri sıralamasında zirvede yer almayı başardı. geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada yer aldı.
Kadın voleybol takımlarının son yıllarda aldığı sonuçların baz alınarak yapılan listede Eczacıbaşı Dynavit 4 bin 938 puanla zirve yer alıyor.
Dünyada kadın voleybol kulüplerinin turnuvalarda aldığı sonuçlar ve bu organizasyonlarda alınan derecelerin farklı katsayıları ile oluşturulan listede Türkiye’nin başarılı kadın voleybol kulüpleri de ilk sıralarda kendilerine yer buldu. 2022 CEV Kupası şampiyonu ve bu sezonun Sultanlar Ligi lideri Eczacıbaşı Dynavit listede zirvede bulunurken, geçtiğimiz sezonu 5 kupayla kapatan VakıfBank ise 4. sırada yer alıyor. En iyi voleybol kulüpleri arasında Fenerbahçe Opet (2796.65 puan) 10. sırada yer alırken, Galatasaray HDI Sigorta (2713.45 puan) 11. sırada bulunuyor.
En başarılı 10 kulübün puan sıralaması şöyle:
Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye) 4938.45 puan
Dinamo Moskova (Rusya) 4634.50 puan
Uralochka-NTMK (Rusya) 4265.85 puan
Vakıfbank (Türkiye) 3970.05 puan
SSC Palmberg Schwerin (Almanya) 3393.13 puan
RC Cannes (Fransa) 3130 puan
CSKA Moskova (Rusya) 3015.10 puan
USC Münster (Almanya) 2890.84
Kızılyıldız (Sırbistan) 2878.14 puan
Fenerbahçe Opet (Türkiye) 2796.65 puan
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol