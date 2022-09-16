En İyi Mobilya Markası ve Mobilya Tasarımları

Bassi Design, müşterilerine hizmet vermiş olduğu andan itibaren hem Türkiye hem de yurt dışı için en çok tercih edilen mobilya firmaları arasına girmiş mobilya markalarımızdan biridir.

Modern mobilya anlayışı ve aynı zamanda da konforu ön plana alarak oluşturmuş olduğu mobilya modelleri ve koleksiyonlarında, yaşam alanlarınızı daha şık bir yer haline getirmeyi amaçlamıştır.





Bassi Design Mobilya Modelleri

Uzun zamandır elde etmiş olduğu başarılara hergün bir daha yenisini ekleyen Bassi Design, üretmiş olduğu dekorasyon projeleri ile de son zamanlarda adından en çok bahsettiren mobilya markası olmayı başarmıştır.

Yemek masası modelinden tv ünitesine, koltuk takımından köşe koltuk modeline kadar her alanda başarılı tasarımlar ve üretimler ortaya koyan Bassi, aynı zamanda da vermiş olduğu iç mimarlık tasarımı ile ev dekorasyonlarınızı baştan yaratmaktadır.





Salon Dekorasyonu ve Salon Mobilyaları

Salonlar bir ev dekorasyonundaki en önemli alanlardır. Bu nedenle de insanlar salon dekorasyonu yaparken diğer alanlara göre çok daha titiz davranır. Koltuk takımı, tv ünitesi ve yemek masası gibi ana mobilya gruplarının olduğu salon dekorasyonlarında iç mimarlık hizmeti almak ve tamamen size özel olarak hazırlanmış olan mobilya modellerinin evlerinizde olmasını istiyorsanız Bassi Design firmasını ziyaret edebilir veya iletişim bilgileri üzerinden alanında uzman iç mimarlar ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Şık ve konforun her zaman eş zamanlı olarak evlerimizde olmasını sağlayan ve bu konuda dünya trendlerini ülkemize getiren Bassi Design, hayal ettiğiniz dekorasyonlardan ve hayal ettiğiniz mobilya modellerinden çok daha fazlasını sizlere sunmaktadır.