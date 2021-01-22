Enerji patronlarından Aytekin Toy: “En temiz enerji kaynağı güneştir”

Temiz enerji kaynakları ile ilgili alanda 11 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Aytekin Toy “ dünyanın kendi içindeki enerji kaynakları bir gün mutlaka tükenecek. Geriye güneş, rüzgâr ve dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kalacak. Bunların içinde en temiz enerji kaynağı güneştir. Diğerlerinin hepsinde bir çeşit kirlenme, az da olsa mevcuttur. Ancak güneş enerjisi için yapılan bir panel, on yıllarca enerji üretimi konusunda devamlılık sağlar.” Diyerek güneş enerjisi için olan düşüncelerini ifade etti.

Güneş enerjisi gerçekten de termik santraller ve radyoaktif santrallere kıyasla çok daha fazla oranda temiz bir enerji kaynağıdır. Son dönemde güneş enerjisi her türlü alanda kullanılmaktadır. Özelliklerde evlerde elektrik üretimi ve su ısıtılmasında kullanılan güneş enerjisi panelleri ile temiz ve yenilenebilir enerji sağlanmaktadır. Bu enerjinin üretilmesi için doğada bırakılan karbon ayak izi, sadece panellerin ve akülerin üretilmesi sırasında bırakılan iz kadardır. Enerji üretimi sırasında karbon ayak izi bırakılmadığından temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kendisi aynı zamanda lisanslı bir Muay-Thai sporcusu olan Aytekin Toy aynı zamanda Brezilya ve İtalya ‘da sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Kimsesiz çocukları bünyesine alan ve burada Muay-Thai sporuyla tanıştıran bu okullardan mezun olan öğrenciler para kazanmaya başladıkları andan itibaren okullarına sahip çıkıyorlar ve maddi destek sağlıyorlar. 5 ile 16 yaş arasındaki kimsesiz çocukların tüm masraflarının ve ihtiyaçlarının karşılandığı bu okullarda Mai-Thai sporunda başarılı sporcular yetiştirilmekte.

Son dönemde golf sporuna yoğun bir mesai veren Aytekin Toy, “ Golf sporuna ilgim artan bir hızla devam etmektedir. Yakın bir zamanda yeni bir golf sahası ile sizlere sürpriz yapabilirim.” Diyerek golf konusunda ne kadar ciddi olduğunu da ifade etti.