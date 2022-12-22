Enerji torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM'de kabul edilen enerji torba kanun teklifine göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek.

Limanlar 49 yıllığına kiralanacak.