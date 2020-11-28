Enes Batur ve babası kazadan ağacı sorumlu tuttu

14 milyon abonesi olan Türkiye’nin en çok kazanan YouTuberlarından Enes Batur, hafta başı yaptığı kazayla gündeme geldi. 22 yaşındaki Batur, yıllardır çektiği videolarda lüks otomobil ve hız tutkusuyla adından söz ettiriyordu. Batur, kısa süre önce de Nişantaşı’nda lüks aracıyla bütün bakışları üzerinde toplamıştı.

Enes Batur, geçen pazartesi 1 milyon 350 bin TL değerindeki yeni otomobiliyle Etiler’deydi. Saat 11.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden ünlü YouTuber, önce bir ağaca, ardından park halindeki bir araca çarptı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Batur, kendisini arabadan dışarı attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ünlü YouTuber, büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası şok geçiren Enes Batur’u, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer sakinleştirdi. Batur, sevgilisine sarıldı.



Kullanılamaz hale gelen lüks araç çekiciyle kaldırıldı. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Batur’un yaşadığı şok yüzüne yansıdı. Ünlü YouTuber, olay yerine gelen ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer ise ambulansa alınmadı. Batur daha sonra sedyeyle hastaneye götürüldü.

Enes Batur hastanede yaklaşık 2 saat gözlem altında tutuldu. Beyin tomografisi çekilen ve diğer tetkikleri yapılan Batur doktorların hastanede kalması önerisini dinlemeyerek binanın arka kapısından çıkış yaptı.

Enes Batur kaza sonrası canlı yayın yaptı ve atılan bir tweet’e fena halde bozulduğunu açıkladı. 1998 doğumlu olan Batur, “Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur denen zerzevat ciks arabasıyla + oksijen üreten + gölge sağlayan + toprağı koruyan + çeşitli kuş ve canlılara yuva olan + bulunduğu yeri güzelleştiren memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış, ağaç için endişeliyiz” şeklindeki tweeti atan kişiye ateş püskürdü.

Enes Batur kazayı kökleri yola taşan ağaç yüzünden yaptığını öne sürdü. Enes Batur’un babası da oğlunun çarptığı ağacın ordan kaldırılmasını ya da uyarı levhası konulmasını tavsiye etti.