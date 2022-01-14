Enes Kara'nın annesi de suskunluğunu bozdu: ''Yobazlıkla itham edildik''

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intiharının ardından ilk kez konuşan annesi, ''Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik'' dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi H. Kara ilk kez konuştu. H. Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

"İNSAF SINIRLARI AŞILARAK, KATİL OLARAK DAHİ İTHAM EDİLDİK"

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedilmişti.

"KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM"

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullanmıştı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etmişti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

ENES'İN BABASI: EVLADIMI MANEVİ BOŞLUĞA SÜREKLEYEN CEMAAT DEĞİL

Yeni Akit gazetesine konuşan Enes Kara'nın babası M. Kara, "Her anne-baba evladının vefatına üzülür ama bu üzüntünün yanında aile değerlerimize ve inançlarımıza saldırının olması bizi daha da perişan etti. Evladım Enes’i manevi boşluğa sürükleyen cemaat değil, ateist arkadaşları oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BABA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, baba M. Kara hakkında “İntihara Yönlendirme ve Çocuk Koruma Kanunu’na Aykırılık” suçlarından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.