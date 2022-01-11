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Enes Kara'nın babası, o gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak

Enes Kara'nın babası, o gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, kaldığı cemaat evindeki baskıların ardından intihar etmiş, Kara'nın babası yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı. Baba Mehmet Kara, açıklamalarda bulunduğu gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Enes Kara, kaldığı cemaat evindeki baskılar nedeniyle intihar etmiş, baba Mehmet Kara TELE 1'den gazeteci Fırat Yeşilçınar'a yaptığı açıklamalarda, şikayetçi olmadığını söylemişti. 

Baba Kara, ''Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim.  Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay’a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık'' ifadelerini kullandı. 

 YEŞİLÇINAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Mehmet Kara'nın, cemaate yönelik herhangi bir tepki göstermemesi eleştirilirken; açıklamalarda bulunduğu Fırat Yeşilçınar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

Mehmet Kara, suç duyurusunda bulunma nedenini ise 'Rencide olması' olarak açıkladı.

Etiketler enes kara baba ölüm
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