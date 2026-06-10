Enes Köseler: ''Görünmeyen Markalar Rekabette Geride Kalıyor''

Dijitalleşmenin iş dünyasını köklü şekilde değiştirdiğini belirten PR ve kurumsal iletişim alanında çalışmalar yürüten Enes Köseler, günümüzde markaların yalnızca sundukları ürün ve hizmetlerle değil, kamuoyundaki görünürlükleriyle de değerlendirildiğini söyledi.

İnternet kullanımının artması ve yapay zekâ destekli arama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici davranışlarının değiştiğini ifade eden Enes Köseler, şirketlerin dijital dünyadaki varlıklarını profesyonel şekilde yönetmeleri gerektiğini belirtti.

Enes Köseler, "Bugün bir müşteri, yatırımcı veya iş ortağı bir firma ile çalışmadan önce internet üzerinden araştırma yapıyor. Haberler, sosyal medya hesapları, web siteleri ve dijital referanslar karar verme sürecinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle görünürlük artık yalnızca büyük markaların değil, her ölçekte işletmenin ihtiyaç duyduğu bir konu haline geldi" dedi.

Basın danışmanlığı ve kurumsal iletişim çalışmalarının yalnızca haber yayınlatmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Enes Köseler, doğru iletişim stratejisinin uzun vadeli marka değerine katkı sağladığını ifade etti.

"Güçlü markalar yalnızca satış yapan değil, aynı zamanda hikâyesini anlatabilen markalardır" diyen Enes Köseler, kurumların kamuoyu ile sağlıklı iletişim kurmasının rekabet avantajı oluşturduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda şirketlerin dijital itibar yönetimine daha fazla önem verdiğini belirten Enes Köseler, kurumsal görünürlüğün yatırımcı ilişkilerinden müşteri güvenine kadar birçok alanda etkili olduğunu ifade etti.

Enes Köseler, "Bir şirketin internet üzerindeki görünürlüğü artık kurumsal kimliğinin bir parçası haline geldi. İnsanlar yalnızca ne sattığınıza değil, kim olduğunuza, ne yaptığınıza ve sektörde nasıl bir konumda bulunduğunuza da bakıyor. Bu nedenle iletişim çalışmaları sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Markaların önümüzdeki dönemde daha fazla dijital görünürlük ve itibar yönetimi yatırımı yapacağını belirten Enes Köseler, kurumsal iletişim stratejilerinin şirketlerin büyüme planlarında daha fazla yer alacağını sözlerine ekledi.

Enes Köseler Kimdir?

Türkiye'de medya, halkla ilişkiler ve gayrimenkul sektörlerini aynı vizyon altında buluşturan genç girişimciler arasında gösterilen Enes Köseler, kurucusu olduğu medya ve danışmanlık şirketleriyle birçok marka, yatırımcı ve iş insanına stratejik iletişim desteği sağlamaktadır.

22 Nisan 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen Enes Köseler, genç yaşlardan itibaren medya, iletişim ve iş geliştirme alanlarına ilgi duymuş, kariyerini bu doğrultuda şekillendirmiştir. Eğitim hayatı boyunca uluslararası ilişkiler, işletme ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalar yürüten Köseler, profesyonel iş yaşamına medya ve halkla ilişkiler sektöründe adım atmıştır.

Basın danışmanlığı, kurumsal iletişim, itibar yönetimi ve marka konumlandırma alanlarında edindiği deneyimlerle kısa sürede dikkat çeken Köseler, daha sonra kendi girişimlerini kurarak iş dünyasındaki faaliyetlerini genişletmiştir.

Kurucusu ve yöneticisi olduğu Pyravis Medya aracılığıyla iş insanları, şirketler, sanatçılar ve girişimciler için ulusal basın çalışmaları, televizyon organizasyonları, röportaj projeleri, dijital görünürlük yönetimi ve marka iletişimi hizmetleri sunmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda markanın medya stratejilerinin oluşturulmasında aktif rol almıştır.

Medya sektöründeki çalışmalarının yanı sıra gayrimenkul ve kentsel dönüşüm alanlarında da faaliyet gösteren Enes Köseler, proje geliştirme, satış yönetimi, yatırım danışmanlığı ve kentsel dönüşüm süreçlerinde uzmanlaşmıştır. İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere çeşitli konut ve ticari gayrimenkul projelerinde satış ve pazarlama organizasyonları yürütmektedir.

Köseler'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, medya gücü ile yatırım ve gayrimenkul dünyasını bir araya getiren yenilikçi iş modelidir. Markaların yalnızca ürün veya hizmet satmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda güçlü bir kamuoyu algısı ve sürdürülebilir bir marka değeri oluşturması gerektiğini savunmaktadır.

Girişimcilik, medya, teknoloji, gayrimenkul ve iş geliştirme alanlarında çalışmalarını sürdüren Enes Köseler, yeni nesil iletişim stratejileriyle şirketlerin büyüme süreçlerine katkı sunmaya devam etmektedir. Aynı zamanda kişisel markası üzerinden yatırım, görünürlük yönetimi, kurumsal iletişim ve iş geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bugün medya ve gayrimenkul sektörlerinde yürüttüğü projelerle dikkat çeken Enes Köseler, Türkiye'de görünürlük odaklı iş geliştirme modelleri üzerine çalışan girişimciler arasında yer almaktadır.

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