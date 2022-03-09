  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

Enes Ünal art arda ikinci kez ayın oyuncusu seçildi

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Enes Ünal, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Getafe'nin sponsorlarından Mahou firmasının her ay taraftarların sosyal medyada yaptığı oylamaya göre belirlediği ayın futbolcusu ödülüne Enes, bu sezon üçüncü kez layık görüldü.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Geçen yıl kasım ve bu yıl ocak ayında da ayın oyuncusu seçilen Enes, kulübünün yayınladığı açıklamasında, kendini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Bu ödülü almak her zaman önemli bir şey. Çalışmalarımın karşılığının görüldüğü anlamına geliyor ve çok memnunum. Formumu kaybetmeden bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

GETAFE'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

"Getafe'ye kendimi geliştirmek için geldim ve kafam rahat" diyen Enes, kulüpte herkesten destek gördüğünü ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Enes aynı zamanda bu sezon ligde attığı 13 golle Getafe'nin en golcü futbolcusu olarak ilk sırada yer alıyor.

Etiketler ispanya getafe golcü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MetroPOLL'ün doğalgaz ve elektrik zammı anketinden ''isyan'' çıktı
Şeytanın aklına gelmez! 1 aylık eşi korona yalanıyla dolandırıp kaçtı!
Burası Malatya! 1200 metre rakımda betonla kapatılan petrol kuyuları şaşırtıyor
Erdoğan'dan zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları için açıklama
Putin boşuna dünyayı karşısına almamış! İşte Rusya'nın elindeki süper silahlar
Dilipak'tan AK Parti'ye olay sözler: ''Davacı olacağım''
Tek tek açıklandı; hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ?
Dolar 15 TL sınırında, Euro 16 TL'yi aştı! Altın uçuyor!
Survivor Sabriye estetik operasyon sonrası cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Bitlisli aşiret ağasının işi zor! Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak?