Enes Yolcu: ''Müzik ilk başta susmasın''

Rahmetli İbrahim Erkal'ın ''Ömrüm'' isimli albümünün müzik yönetmenliğini 19 yaşında yaptıktan sonra, Sinan Akçıl ve Demet Akalın ile birlikte yaptığı düetlerle bir anda herkesin ilgi odağı olan Enes Yolcu şimdi ise Merve Özbey ile yeni bir akustik şarkı hazırlığı içerisinde.

Yaptığı dizi müzikleriyle de yapımcıların ilk akla gelen ismi olan Enes Yolcu sessizliğini Ümit Altıntaş’a bozdu “müzik sektörü ilk başta susmasın” diyerek söze başladı.

MÜZİK İLK BAŞTA SUSMASIN

Ülkemizde yaşanan olaylarda en çok etkilenen meslek müzisyenler oluyor. Biz bu durumlarda hem ülkemize hem insanlarımıza hem de durumdan doğan maddi imkansızlıklarımıza üzülüyoruz. Bence herhangi bir sanat asla meslek olarak görülmemelidir. Sanatçılar doğuştan yetenekli olan insanlardır. Meslekler doğumumuzdan sonra yaşantımızın ileri ki zamanlarında edinebildiğimiz özelliklerdir diye düşünüyorum. Mesela; öğretmen, polis doktor vs belli bir öğretim ve sürenin ardından mesleklerini yaparken, müzisyenler doğuştan yetenekleriyle doğuyor ve müzisyen kimliği ile bir yaşam standardı oluşturmaya çalışıyor. Tek geçim kaynağı müzik oluyor. Biz müzisyenler acısında da tatlısında da susmak istemiyoruz daha çok dertlerimizi müzikle dile getirmeye çalışıyoruz. En başta da söylediğim gibi biz de çok üzülüyoruz ve etkileniyoruz ama bu durum bizi maddi olarak ayrıca etkiliyor. Bu sektörde çalışan ve geçinen aileleriyle birlikte binlerce insan var. Diziler çalışıyor, terzi çalışıyor, fabrika çalışıyor, nalbur çalışıyor ama müzik emekçileri duruyor. Ay sonunda kimse bu insanlara kiranı nasıl vereceksin, yemeğini nasıl alacaksın, çocuğuna nasıl harçlık vereceksin diye sormuyor. Müzik sadece eğlence değildir. Anadolu da yüz yıllardır ölenlerin arkasından ağıt yakılır. Biz üzüntümüzü de müzikle yaşıyoruz..

Geçimini müzikle sağlayanlar hem Pandemide hem depremde parasız kaldılar

Çok müzisyen enstrümanını sattı. Hatta bazıları satamadı çünkü onu alacak müzisyende de para yoktu. Açıkçası pandemide de en az destek alan insanlar müzisyen oldu. Hatta çoğu hiç destek almadılar. Sektör maalesef iç açıcı yere doğru gitmiyor. Sadece geçim için değil ,sektörün içinde ki liyakatsizlik ve kalite düşüklüğü Türk müziğinin ileri gitmesine asla imkan vermiyor. Müziği bilenler işin başında değil. Şansa veya birinin adımı olup bir yerde duranlar maalesef müziğe yön veriyor. Bu yüzden müziğimiz özünden kopup herhangi bir gelişim ve ilerleme göstermiyor. İnşallah yeni nesillerle bu durumu aşacağız.