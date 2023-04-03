Enflasyon açıklanıyor; işte ekonomistlerin beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan Mart 2023 enflasyon rakamları için 12 ekonomistin katıldığı enflasyon beklenti anketi sonuçları açıklandı.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.