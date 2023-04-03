  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enflasyon açıklanıyor; işte ekonomistlerin beklentisi

Enflasyon açıklanıyor; işte ekonomistlerin beklentisi

Enflasyon açıklanıyor; işte ekonomistlerin beklentisi
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan Mart 2023 enflasyon rakamları için 12 ekonomistin katıldığı enflasyon beklenti anketi sonuçları açıklandı.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.

Etiketler enflasyon enflasyon beklentisi mart ayı enflasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada ''seçim paylaşımı'' operasyonu
AK Parti'de Kızılay depremi! Kızılay Başkanı Kınık'a sert tepki
Final tarihi geldi... Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara veda ediyor!
Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler
Yalı Çapkını dizisine soruşturma başlatıldı
Beşiktaş, Kadıköy'de yine 10 kişi yine 4 köşe!
Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı
TRT canlı yayınında ilginç anlar
Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı
İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü