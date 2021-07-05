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Enflasyon dolar, euro ve altını ateşledi

Enflasyon dolar, euro ve altını ateşledi

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda ibre yeniden yukarı döndü. İşte piyasalarda da dolar, euro ve altının enflasyon rakamlarına tepkisi.

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyordu.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,69 TL'den, Euro 10,31 TL'den, Sterlin ise 12,03 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2930 lira olmuştu.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0.1 üzerinde 92.32 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,43 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.790 dolar olan altında, gram altın 495/500, çeyrek altın 803/820, Cumhuriyet altını ise 3.307/3.343 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasalarının iki amiral gemisinde de bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 183 dolardan, Etherium ise 2 bin 275dolardan işlem görüyor.

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