  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enflasyon eğitimi de vurdu: Okul ihaleleri iptal edildi

Enflasyon eğitimi de vurdu: Okul ihaleleri iptal edildi

Enflasyon eğitimi de vurdu: Okul ihaleleri iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 bin okul projesi yüksek inşaat maliyetlerine takıldı. İhaleler bir bir iptal edildi.

Değer kaybeden Türk Lirası ve yüksek enflasyonla maliyetlerin yükselmesi sadece inşaat sektörünü değil eğitimi de vurdu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurduğu 10 bin okul projesi inşaat sektöründeki maliyet krizinden etkilendi.

Cumhuriyet'ten Süleyman Özkan'ın haberine göre, yıl sonuna dek “3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfı” hedefine yeni inşaat ve var olan okulların onarımıyla ulaşmak için yola çıkan MEB, proje kapsamında açılan ihalelerin birçoğundan eli boş döndü. MEB, 3 milyar liralık bütçe ayrılan proje kapsamında 3 bin yeni anaokulunun yapılacağı, 7 bin ilkokulun da iyileştirme ve onarım kapsamına alındığını duyurdu. Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale verilerine göre “10 bin okul projesi” kapsamında çıkılan ihalelerin yalnızca ikisi sonuçlandı, 26’sı ise iptal edildi. 

BEŞ AYI KALDI
EKAP verilerine göre 17 Ağustos’a dek 10 bin okul projesine konu olan 26 ihale iptal edildi. İhalelerin dokuzunun iptal gerekçesi “verilen tekliflerin ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması”, beşinin ise “istekli bulunmaması” olarak gösterildi. Projenin duyurulmasının üzerinden 6 ay geçerken MEB’in 3 bin anaokulu yapımı, 7 bin ilkokulu onarımını tamamlaması için önünde yalnızca 5 ayı kaldı. 

Cumhuriyet

Etiketler milli eğitim bakanlığı enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bomba iddia: Asgari ücrete üçüncü zam geliyor
Elinde altını olanlar dikkat! 2023 yılı için çarpıcı altın tahmini
Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu
Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti
Kavurucu sıcaklara mola! Sağanak geri dönüyor
Motorine zam, benzine indirim
41 ilde yapılan seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş: Birinci parti değişti
Melih Gökçek'ten pes dedirten paylaşım! Apar topar sildi, suçu danışmana attı
Maymun çiçeğine yakalanan hastanın burnu çürüdü
Trafikte yeni dönem: Otobüs ve minibüslerde kemer zorunlu oldu