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Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altın hareketli

Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altın hareketli
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Piyasalarda gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin beklentilerin 3 katı arttırdığı faiz sonrası önce düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine devam ediyor. 
 
Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
 
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak
 
Bugün yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Ağustos 2023 enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyon verisi saat 10.00'da açıklanacak. 
 
Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 büyüdü
 
Geçen haftanın en önemli ekonomik verisi büyüme rakamları olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 büyüdü. Beklentiler yıllık bazda yüzde 4, çeyreklik bazda 3,3 düzeyindeydi.
 
Moody's büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yayınlanan raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği bildirildi. Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, Türkiye'de yıl sonu enflasyonun bu yıl yüzde 51,2 ve gelecek yıl yüzde 48,7 olmasının beklendiği kaydedildi.
 
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüşecek
 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla New York'ta bir araya gelecek. Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.
 
Orta Vadeli Program (OVP) bu hafta açıklanacak
 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılın 3. EKK toplantısı sonrası yapısal reform vurgusu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında hazırlıkları sürdürülen OVP’nin, Kabine’de görüşülmesinden sonra bu hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
 
İşte piyasalarda son durum:
 

Güne 26,71 TL'den başlayan Dolar 26,65 TL'den, 
28,79 TL'den başlayan Euro 28,78 TL'den, 
33,56 TL'den başlayan Sterlin 33,68 TL'den, 
18,36 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görüyor.

 

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