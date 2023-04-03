Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Mart 2023 enflasyon verileri öncesinde piyasalar zirvedeki seyrini sürdürüyor.. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz haftaya Türk Lirası karşısında yükselişle başlayıp, yükselişle tamamlayan piyasalar yeni ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını bekliyor.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri yeni haftada da sürüyor.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,19 TL'den başlayan Dolar 19,19 TL'den,

20,73 TL'den başlayan Euro 20,72 TL'den, 23,59 TL'den başlayan Sterlin 23,59 TL'den,

14,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,39 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta Dolar 19,19 TL'den, Euro 20,86 TL'den, Sterlin 23,74 TL'den, Japon Yeni ise 14,46 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.952 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.953 Dolar'dan,

1.205 TL'den başlayan Gram altın 1.205 TL'den,

2.024 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.024 TL'den,

8.330 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.330 TL'den,

14,59 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,59 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.976 Dolar'dan, Gram altın 1.220 TL'den, Çeyrek altın 2.031 TL'den, Cumhuriyet altın 8.366 TL'den, Gram Gümüş ise 14,82 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 718 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 678 Dolar'dan,

1.777 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.779 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,59 Dolar'dan işlem görüyor.