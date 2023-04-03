Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Mart 2023 enflasyon verileri öncesinde piyasalar zirvedeki seyrini sürdürüyor.. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Geçtiğimiz haftaya Türk Lirası karşısında yükselişle başlayıp, yükselişle tamamlayan piyasalar yeni ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını bekliyor.
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri yeni haftada da sürüyor.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 718 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 678 Dolar'dan,
1.777 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.779 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 84,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,59 Dolar'dan işlem görüyor.
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