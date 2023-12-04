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Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller TL karşısında Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacağı yine güne yine zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 yılı Kasım ayı enflasyon rakamları öncesinde Türk Lirası karşısında zirvede.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti. Pazartesi günü, yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Öte yandan, yılın ikinci yarısında enflasyon verilerine bakıldığında, aylık enflasyon verileri temmuzda 9,49, ağustosta 9,09, eylülde 4,75, ekimde 3,43 artış göstermişti.

 AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti. 

İşte 3 Aralık Pazartesi itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,90 TL'den başlayan Dolar 28,92 TL'den, 
31,43 TL'den başlayan Euro 31,46 TL'den, 
36,65 TL'den başlayan Sterlin 36,68 TL'den, 
19,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,70 TL'den işlem görüyor.
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