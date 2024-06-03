Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Piyasalar bugün hem yeni bir aya hem de yeni bir haftaya başlarken gözler bugün açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirveye sıkışıp kalmış seyri devam ederken altın fiyatlarında da düşüş devam ediyor. İşte hem ayın hem de haftanın ilk işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer alırken ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Piyasalarda da Haziran ayının ilk işlem gününde enflasyon rakamlar beklenirken, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türk Lirası karşısında zirvede sıkışıp kalan ve yaklaşık 2 aydır yerinde sayan Dolar ve Euro'nun yatay seyri devam ediyor. Altın fiyatlarında ise geri çekilme sürüyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 5,7 büyümüştü. Bu veriler ise büyüme rakamlarının piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratmasına yol açmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mayıs 2024 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre,

ENAG E-TÜFE Mayıs 2024

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %5.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %120.66 olarak gerçekleşti.

İTO'nun Mayıs 2024 İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise 1 Haziran Cuma günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da mayıs ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,59, toptan fiyatlar yüzde 2,59 oranında arttı. İstanbul’da mayıs ayında enflasyon ise yıllık bazda yüzde 82,20 arttı. Önceki yılın mayıs ayına göre bu yılın mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,19 TL'den, Euro 34,96 TL'den, Sterlin 41,03 TL'den, Japon Yeni ise 20,46 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,21 TL'den, Euro 34,99 TL'den, Sterlin 40,98 TL'den, Japon Yeni ise 20,52 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 318 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 404 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 956 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 278 TL'den, Gümüş ise 31,31 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 344 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 428 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 969 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 334 TL'den, Gümüş ise 32,47 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 68 bin 750 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 820 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 80,83 Dolar'dan işlem görüyor