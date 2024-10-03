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Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
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Orta doğuda her gün cephesinin biraz daha büyüdüğü piyasalar bugün açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Enflasyon rakamları öncesinde ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Orta Doğu'daki savaş şiddetini arttırırken piyasalar bugün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Eylül 2024 enflasyon rakamları öncesinde piyasalarda gergin seyir devam ediyor. 

Eylül ayı enflasyon beklentisi 

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,21 TL'den, Euro 37,85 TL'den, 45,26 TL'denJapon Yeni ise 23,41 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,22 TL'den, Euro 37,94 TL'den, 45,52 TL'den, Japon Yeni ise 23,67 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 653 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 918 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 28 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 687 TL'den, Gümüş ise 34,77 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 650 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 916 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 993 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 522 TL'den, Gümüş ise 34,59 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin 61 bin 172 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 385 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 74,76 Dolar'dan işlem görüyor. 

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