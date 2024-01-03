Enflasyon öncesi Dolar, Euro ve altından yeni zirve

2024 yılına Türk Lirası karşısında yeni rekorlarla başlayan başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde enflasyon rakamlarının açıklanacağı yılın ikinci işlem gününde zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekleyen piyasalar Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerindeki seyir sürüyor.

Geride bıraktığımız 2023 yılına rekor seviyeden veda eden döviz ve değerli metaller 2024'e de Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlamıştı. Enflasyon gününde rekor seyri tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı Aralık 2023 enflasyon rakamları öncesinde milyonlarca özel sektör çalışanı, ev sahibi, kiracı, memur ve emekli elinde hesap makinesi endişeli bekleyişini sürdürürken Anadolu Ajansı Finans'ın10 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

ENAG Aralık 2023 enflasyon verileri

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti.

İşte 3 Ocak Çarşamba günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,75 TL'den başlayan Dolar 29,77 TL'den,

32,63 TL'den başlayan Euro 32,66 TL'den,

37,62 TL'den başlayan Sterlin 37,62 TL'den,

20,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,98 TL'den işlem görüyor.



Dünkü kapanışta Dolar 29,73 TL'den, Euro 32,61 TL'den, Sterlin 37,56 TL'den, Japon Yeni ise 21,07 TL'den işlem görmüştü.