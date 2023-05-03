Enflasyon öncesi Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da yükselişte

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan ve seçimler öncesi son enflasyon verisi olacağı için hayli önemli olan Mayıs 2023 enflasyon verileri öncesinde döviz ve değerli metaller piyasalarında Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü sürüyor... İşte 3 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sadece 11 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Geçen hafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar zirvedeki yerini koruyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan seçimler öncesi son enflasyon verilerini bekleyen piyasalarda Türk Lirası'nın sınırlı değer kaybı devam ederken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,48 TL 'den, Euro 21,51 TL 'den, Sterlin 24,38 TL 'den, Japon Yeni ise 14,48 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,46 TL'den, Euro 21,39 TL'den, Sterlin 24,30 TL'den, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Ons altın 2.016 Dolar 'dan, Gram altın 1.262 TL 'den, Çeyrek altın 2.213 TL 'den, Cumhuriyet altın 9.093 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,83 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.009 Dolar'dan, Gram altın 1.256 TL'den, Çeyrek altın 2.213 TL'den, Cumhuriyet altın 9.093 TL'den, Gram Gümüş ise 15,76 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 28 bin 527 Dolar'dan, Ethereum ise 1.863 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 75,38 Dolar'dan işlem görüyor.