  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Enflasyon öncesi Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da yükselişte

Enflasyon öncesi Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da yükselişte

Enflasyon öncesi Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da yükselişte
Güncelleme:

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan ve seçimler öncesi son enflasyon verisi olacağı için hayli önemli olan Mayıs 2023 enflasyon verileri öncesinde döviz ve değerli metaller piyasalarında Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü sürüyor... İşte 3 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sadece 11 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Geçen hafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar zirvedeki yerini koruyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan seçimler öncesi son enflasyon verilerini bekleyen piyasalarda Türk Lirası'nın sınırlı değer kaybı devam ederken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 28 bin 527 Dolar'dan, Ethereum ise 1.863 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 75,38 Dolar'dan işlem görüyor.  

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
İstanbul'da büyük yangın! Bina alev topuna döndü
Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
Erdoğan seçime kısa süre kala hepsini görevden aldı
Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz!
Erdoğan AK Partili o milletvekillerinin listesini istedi
81 ildeki son seçim anketi açıklandı
Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz
''0 TL'' doğal gaz faturaları gelmeye başladı: Faturada dikkat çeken not!
İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada