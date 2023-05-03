Enflasyon öncesi Dolar'dan yeni zirve! Euro ve altın da yükselişte
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan ve seçimler öncesi son enflasyon verisi olacağı için hayli önemli olan Mayıs 2023 enflasyon verileri öncesinde döviz ve değerli metaller piyasalarında Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü sürüyor... İşte 3 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sadece 11 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.
Geçen hafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar zirvedeki yerini koruyor.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan seçimler öncesi son enflasyon verilerini bekleyen piyasalarda Türk Lirası'nın sınırlı değer kaybı devam ederken piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Bitcoin 28 bin 527 Dolar'dan, Ethereum ise 1.863 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 75,38 Dolar'dan işlem görüyor.
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