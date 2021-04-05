Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti

TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği piyasalarda dolar 8,16 TL'den, euro 9,60 TL'den, sterlin ise 11,33 TL'den işlem görüyor. Gram altın 452 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,52 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 150 dolardan işlem görüyor.

TÜİK, merakla beklenen Mart 2021 enflasmyon rakamlarını az önce açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı.

Şubatta aylık bazda yüzde 0,91 artan TÜFE, yıllık bazda yüzde 15,61 ile Temmuz 2019 sonrası en yüksek seviyeye çıkmıştı.

TÜİK'in açıklamasıyla birlikte 5 aydır yükselişte olan TÜFE, yıllık enflasyonda 1,5 yılın zirvesini yeniledi.

TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği piyasalarda dolar 8,16 TL'den, euro 9,60 TL'den, sterlin ise 11,33 TL'den işlem görüyor. Gram altın 452 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,52 TL seviyesinde. Bitcoin ise 57 bin 150 dolardan işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5720 lira olmuştu.

Onsu 1.726 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 448/453, çeyrek altın 727/743 Cumhuriyet altını ise 2.994/3.026 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA, HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.428,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.428,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları talepte artış ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 trilyon dolarlık altyapı planı etkisiyle varil başına yaklaşık 2 dolar kadar yükseldikten sonra, güne yüzde 1’in üzerinde düşüşle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) uygulanan üretim kısıntılarını mayıs ve haziran aylarında 350 bin ve temmuz ayında 400 bin varil hafifletme kararı, petrol fiyatlarında yüzde 1’den fazla azalışa neden oldu.

Brent petrol yüzde 1,46 düşüşle varil başına 63,91 dolara, ABD hafifi petrolü (WTI) ise yüzde 1,43 düşüşle varil başına 60,59 dolara geriledi.

GÖZLER IMF, DÜNYA BANKASI VE FED'TE

Bu hafta yoğunlaşan veri gündeminin yanı sıra bugün başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği konuşma ve G20 Maliye Bakanları Toplantısı da piyasalar üzerinde etkili olabilecek gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.