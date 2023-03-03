Enflasyon rakamları açıklanıyor; işte ekonomistlerin tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı Şubat ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları da bugün (3 Mart 2023 Cuma) saat 10:00'da belli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 30,44'ten yüzde 30,75'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisinde ise 3 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldı. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.

Enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revizyon

2023 yılı sonu için enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu.

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde katılımcı sayısındaki düşüşün devam etmesi de ilgi çekti.

TCMB verilerine göre şubatta katılımcı sayısı 36'ya geriledi. 2013 yılında ankette katılımcı sayısı 95'a kadar ulaşmıştı.