Enflasyon rakamları öncesi Dolar, Euro altında son durum

Türkiye İstatistik Kurumu bugün 2023 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 45 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallarde ibre yukarı döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları da bugün (3 Mart 2023 Cuma) saat 10:00'da belli olacak. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde katılımcı sayısındaki düşüşün devam etmesi de ilgi çekti.TCMB verilerine göre şubatta katılımcı sayısı 36'ya geriledi. 2013 yılında ankette katılımcı sayısı 95'a kadar ulaşmıştı.