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Enflasyon rakamları öncesi Dolar, Euro altında son durum

Enflasyon rakamları öncesi Dolar, Euro altında son durum
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 22 bin 365 Dolar'dan, Ethereum ise 1.570 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 84,58 Dolar'dan işlem görüyor.  

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