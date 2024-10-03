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Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında dikkat çeken düşüş

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında dikkat çeken düşüş
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Orta doğuda her gün cephesinin biraz daha büyüdüğü piyasalar bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken gün içerisinde dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Orta Doğu'daki savaş şiddetini arttırırken piyasalar bugün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerine odaklanmışken beklenen her iki veri de geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. 

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %49,38, aylık %2,97 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE yıllık %49,38, aylık %2,97 artarken, Yİ-ÜFE yıllık %33,09, aylıkta ise %1,37 oranında artış gösterdi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %33,09 arttı, aylık %1,37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE yıllık %49,38, aylık %2,97 artarken, Yİ-ÜFE yıllık %33,09, aylıkta ise %1,37 oranında artış gösterdi.

ENAG enflasyonu

Her ay olduğu gibi Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yine TÜİK'ten önce kendi hesaplamasıyla Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre;

- Eylül 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %5,34 arttı.
- Eylül 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %88,63 arttı.

Eylül ayı enflasyon beklentisi 

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,21 TL'den başlayan Dolar 34,17 TL'den, 

37,85 TL'den başlayan Euro 37,85 TL'den, 

45,26 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,89 TL'den

23,41 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,36 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,22 TL'den, Euro 37,94 TL'den, 45,52 TL'den, Japon Yeni ise 23,67 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 653 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 647 Dolar'dan, 

2 bin 918 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 905  TL'den, 

5 bin 28 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 992 TL'den, 

20 bin 687 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 567 TL'den, 

34,77 TL'den başlayan Gümüş ise 34,60 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 650 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 916 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 993 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 522 TL'den, Gümüş ise 34,59 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 61 bin 172 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 822 Dolar'dan, 

2 bin 385 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 356 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,76 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,97 Dolar'dan işlem görüyor. 

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