Enflasyon sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum

Piyasalar yeni kabinenin belli olmasının ardından ilk iş gününe yine zirvede başladı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte 5 Haziran Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yeni kabineyi açıkladı. Piyasalardaki Mehmet Şimşek beklentisi doğru çıktı ve Mehmet Şimşek yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabineye geri döndü. Dün görevi eski bakan Nurettin Nebati'den devralan Yeni Bakan Şimşek “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” dedi, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

Piyasaların bugün yeni kabineye vereceği tepki merakla beklenirken, sabahın ilk saatlerinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşında zirveye kuruldu. Dolar/TL sabah saatlerinde 21,15 seviyesine ulaşarak ilk kez 21 sınırını aştı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 22,99 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece 5 gün önce Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu bu kararın ardından bugün Mayıs ayı enflasyon rakamlarını da açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşmişti

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,76, aylık %0,65 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan 2023 ayı verisi neydi ?

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE'deki (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış göstermişti.

ENAG'ın enflasyon rakamları

ENAG'tan yapılan Mayıs 2023 verileri açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun "doğalgaz fiyatları" kararına göre iki farklı hesap açıklandı. Buna göre ENAG, doğal gaz fiyatının mayıs ayında değişmediği, normal enflasyon senaryosunda, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) mayıs ayında %7,35 arttığını duyurdu. Bu senaryoda E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %109,01 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38,96 oldu. ENAG, TÜİK’in bildirdiği şekilde doğal gaz fiyatının mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu senaryoda ise ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) mayıs ayında %5,68 arttığını açıkladı. Bu senaryoda E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %105,45 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36,59 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün (5 Haziran Pazartesi) açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış ve ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 olarak gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

İşte enflasyon verileri sonrasında piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 21,11 TL 'den başlayan Dolar 21,15 TL'den,

22,63 TL'den başlayan Euro 22,68 TL 'den,

26,33 TL'den başlayan Sterlin 26,32 TL 'den,

15,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 15,12 TL 'den işlem görüyor. Cuma günü Dolar 20,88 TL'den, Euro 22,46 TL'den, Sterlin 26,15 TL'den, Japon Yeni ise 14,98 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.945 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.940 Dolar 'dan,

1.320 TL'den başlayan Gram altın 1.320 TL 'den,

2.211 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.211 TL 'den,

9.096 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.096 TL 'den,

16,01 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,94 TL 'den fiyatlanıyor.



Cuma günü Ons altın 1.966 Dolar'dan, Gram altın 1.320 TL'den, Çeyrek altın 2.230 TL'den, Cumhuriyet altın 9.165 TL'den, Gram Gümüş ise 15,96 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 840 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 835 Dolar'dan,

1.872 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.872 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,05 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,89 Dolar'dan işlem görüyor.