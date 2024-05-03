Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TÜİK tarafından bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar haftanın son işlem gününde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Nisan ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmişti. TÜİİK'ten beklenen açıklama geldi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

FED'in önceki akşam verdiği faizi sabit tutma kararı sonrasında zirveye demirleyen piyasalarda yeni yön bugünkü enflasyon verileri sonrasında belli olacak FED'ten yapılan açıklamada politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu duyurulmuştu.

ENAG Nisan 2024 enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Nisan 2024 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %5,02 artarken ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %124,35 arttı.

İTO enflasyon verileri neydi ?

Enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise çarşamba günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatların aylık yüzde 4,89, yıllık ise yüzde 78,81 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Nisan ayı enflasyon beklentileri neydi ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,38 TL'den başlayan Dolar 32,40 TL'den,

34,78 TL'den başlayan Euro 34,79 TL'den,

40,65 TL'den başlayan Sterlin 40,67 TL'den,

20,21 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,18 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,36 TL'den, Euro 34,70 TL'den, Sterlin 40,61 TL'den, Japon Yeni ise 20,97 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 307 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 299 Dolar'dan,

2 bin 397 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 397 TL'den,

3 bin 967 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 967 TL'den,

16 bin 324 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 324 TL'den,

27,77 TL'den başlayan Gümüş ise 27,68 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 298 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 390 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 960 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 300 TL'den, Gümüş ise 27,35 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 587 Dolar'dan başlayan Bitcoin 59 bin 395 Dolar'dan,

3 bin 1 Dolar'dan Ethereum ise 2 bin 989 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,70 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,80 Dolar'dan işlem görüyor.