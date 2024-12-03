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Enflasyon sonrasında Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon sonrasında Dolar, Euro ve altında son durum
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Bugün TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri sonrasında hem değerli metallerde hem de dövizdeki zirve seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bugün TÜİK ve ENAG'tan peşpeşe gelen Kasım 2024 ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalardaki gergin seyir devam ediyor.

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %29,47 arttı, aylık %0,66 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,60 artış gösterdi.

ENAG Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Kasım ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.  Buna göre;

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %4,06 arttı. Kasım 2024 dönemi ( 31.10.2024 - 30.11.2024 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,06 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %86,76 arttı. Kasım 2024 dönemi ( 31.10.2023 - 30.11.2024 ) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %86,76 arttı. 

Enflasyon beklentileri neydi ?

AA Finans'ın Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları açıklanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 olmuş, enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 olmuştu.

İşte enflasyon verileri sonrasında piyasalardaki son durum:

Döviz kurları

Dolar 34,74 TL'den, Euro 36,49 TL'den, İngiliz Sterlini 44,01 TL'den, Japon Yeni ise 23,20 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 647 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 956 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 912 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 199 TL'den, Gümüş ise 34,52 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Bitcoin 95 bin 548 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 624 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 72,03 Dolar'dan işlem görüyor. 

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