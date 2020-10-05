Enflasyon verileri öncesinde dolar, euro ve altın yine yükselişte!

Piyasalar, TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Dolar, enflasyon verileri öncesi 10 Ekim 2020 sabahında spot piyasa 7,7637 lira alış fiyatı, 7,7800 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 9,1044 lira alış fiyatı, 9,1353 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Spot piyasada 5 Ekim 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 756,66 lira, satış fiyatı 775,57 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 471,95 lira, satış fiyatı 473,88 liradan işlem görüyor.

Piyasalarda ABD Başkanı Trump’ın seçime bir ay kala COVID-19 testinin pozitif çıkması, endişe yaratırken, dolar, euro, altın ve yen belirsizlikten güç almaya devam ediyor.

İç piyasada Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Hazine Nakit Dengesi verileri takip edilirken, Yunanistan ile temasların ısınmaya başlamasıyla karşılıklı ard arda yayınlanan navtexlerin sonuçları da dikkatle izleniyor.