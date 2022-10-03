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Enflasyon verileri öncesinde Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon verileri öncesinde Dolar, Euro ve altında son durum

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesinde işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Türkiye yeni haftaya endişeyle beklenen enflasyon rakamlarıyla başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde piyasalarda ibre yine yukarı yönlü. 

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyor.

 İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,56 TL'den, Euro 18,18 TL'den, Sterlin 20,62 TL'den, Japon Yeni ise 12,80 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş 

Ons altın 1.663 Dolar'dan, Gram altın 992 TL'den, Çeyrek altın 1.595 TL'den, Cumhuriyet altını 6.562 TL'den,
Gümüş ise 11,48 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.110 Dolar'dan, Ethereum ise 1.289 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 87,25 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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