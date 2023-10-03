Enflasyon verileri öncesinde Dolar, Euro ve altında son durum

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verileri öncesinde, başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki zirve seyri sürerken altında düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerini beklerken, başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. ABD'den gelen haberlerle gerileyen altın fiyatlarında da düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Veriye yönelik genel beklenti, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi yönünde.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti. TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon rakamları için AA Finans'ın beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Reuters anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri ise yüzde 3,7 ila yüzde 6,2 artış bandında yer aldı. Yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63,7 arasında değişti. Medyan beklenti ise TÜFE'nin eylülde aylık yüzde 4,9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61,7'ye çıkması yönünde oldu.

ENAG Eylül 2023 Enflasyon Rakamları



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Eylül 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %128.05 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı %83.96 olarak gerçekleşti. ENAGrup'tan yapılan enflasyon açıklamasında "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %3,08 ile Giyim ve Ayakkabı yükseliş ise %26,12 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir" denildi. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni