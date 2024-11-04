Enflasyon verileri sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

ENAG ve TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Türk Lirası karşısında zirvede başlayan Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller de yüksek seyir devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni güne de yine yeni bir zirveyle başladı.TÜİK ve ENAG'ın Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı haftanın ilk işlem gününde yabancı para birimleri Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürürken, rekor üstüne rekor kıran değerli metaller de rekor seviyelerde işlem görüyor.

ENAG Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

Buna göre;

ENAG Ekim 2024 Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,57 arttı: Ekim 2024 dönemi (30.09.2024-31.10.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %5,57 arttı.

ENAG Ekim 2024 Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %89,77 arttı: Ekim 2024 dönemi (30.09.2023-31.10.2024) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %89,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2024 enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Ekim 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24, aylık ise %1,29 oranında artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,93 artış gösterdi.

Eylül ayı enflasyon oranları neydi ?

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Ekim ayı enflasyon beklentileri

AA Finans'ın ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçları açıklanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer almıştı. Ayrıca ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 olmuştu.

İşte enflasyon verileri öncesinde piyasalardaki son durum:

Döviz kurları

Güne 34,33 TL'den başlayan Dolar 34,34 TL'den,

37,45 TL'den başlayan Euro 37,50 TL'den,

44,66 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,55 TL'den,

22,63 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,66 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,33 lira, euronun satış fiyatı ise 37,33 lira olmuştu.

Değerli metaller

Güne 2 bin 739 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 740 Dolar'dan,

3 bin 26 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 28 TL'den,

5 bin 89 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 93 TL'den,

20 bin 936 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 311 TL'den,

36,08 TL'den başlayan Gümüş ise 36,30 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne 68 bin 922 Dolar'dan başlayan Bitcoin 68 bin 963 Dolar'dan,

2 bin 465 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 474 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 74,17 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,09 Dolar'dan işlem görüyor.